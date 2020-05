Koronawirus komplikuje tematykę 10. sezonu ''American Horror Story'' 0

Przymusowa przerwa w zdjęciach komplikuje życie wielu twórcom filmów i serialu. Być może jednym z jej skutków będzie zmiana tematyki 10 sezonu antologicznej serii grozy American Horror Story.

Zdjęcia do jubileuszowego sezonu rozpocząć miały się w tym miesiącu, jednak ich zatrzymanie i niepewność co do czasu wznowienia postawiły pod znakiem zapytania nie tylko premierę, która miała odbyć się w tym roku, ale i motyw, jaki pojawić się miał w nowej serii. Spowodowane jest to, tym iż powstanie zdjęć uzależnione jest od pogody, a ta, która była potrzebna twórcom do nakręcenia właśnie się rozpoczęła.

Wiele tego, co zamierzałem nakręcić zależało od bardzo konkretnego momentu, od pogody. Więc teraz nie wiem. Nie wiem co zamierzamy zrobić. Jeszcze nie wiem co zrobię z tym sezonem. Zastanawiam się czy przyśpieszyć kolejny sezon czy poczekać do następnego roku, aby nakręcić zdjęcia do tego. Miał to być naprawdę świetny sezon i wiem, że również wszyscy aktorzy nie mogą się doczekać, aby się w niego zaangażować. powiedział Murphy w wywiadzie dla serwisu The Wrap

Pierwsze wzmianki o tematyce nowego sezonu, o których pisaliśmy w poprzednich artykułach odnoszą do tematyki wody. Możliwe, że większa część akcji miała rozgrywać się na plaży lub w wodzie. Jedno co wiadomo teraz na pewno to to, że zdjęcia z pewnością miały w dużej mierze powstawać na dworze, w naturalnych plenerach skoro do ich powstania pogoda jest elementem kluczowym.

W obsadzie 10. sezonu American Horror Story znajdują się weterani serii – Sarah Paulson i Evan Peters oraz Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock i Macaulay Culkin.

Źrodło: tvline.com