Mike Flanagan zaadaptuje powieść ''The Midnight Club'' Christophera Pike'a

Mike Flanagan, twórca serialu Nawiedzony dom na wzgórzu i kolejnej należącej do serii produkcji The Haunting of Bly Manor bierze się za kolejny projekt. Tym razem stworzy on serialową adaptacje powieści 'The Midnight Club' Christphera Pike’a wydanej po raz pierwszy w 1994 roku.

Akcja powieści osadzona jest w Rotterdam Home, hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Tam właśnie grupa zaprzyjaźnionych pacjentów zbiera się co dzień o północy, aby opowiadać sobie przerażające historie. W trakcie jednegoz takich spotkań zawiązują ze soba pakt, który tego co umrze pierwszy zobowiązuje do pozagrobowego kontaktu z pozostałymi.

Przy serialu oprócz Flanagana pracować ma także Leah Fong, która napisała scenariusz do oczekiwanego The Haunting of Bly Manor. Wspomniany serial zadebiutować miał jeszcze w tym roku na platformie Netflix, ale z powodu zatrzymania produkcji, prawdopodobnie jego data premiery ulegnie przesunięciu. Fabuła kontynuacji utrzymana ma być w gotyckim stylu i opiera się na psychologicznej powieści The Turn of the Screw Henry’ego Jamesa. Akcja serialu rozgrywać się ma wyłącznie w starym dworku na wsi zamieszkanym przez dwójkę sierot i młodą guwernantkę.

Poniżej możecie zobaczyć wpis Flanagana na jego oficjalnym profilu na Twitterze, w którym informuje o swoim udziale w adaptacji powieści The Midnight Club.

Źrodło: variety