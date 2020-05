Najlepsza muzyka filmowa Next Film dostępna w serwisach streamingowych! 0

Od jazzu, przez rock, aż po rap. Wyciskacze łez i porywające do tańca rytmy. W serwisach streamingowych ukazała się lista muzyki filmowej „Next Film – The Best Of”. Wśród wykonawców wielokrotnie nagradzani i bijący rekordy popularności artyści: Michele Morrone, Muniek Staszczyk, Ania Karwan, Fisz Emade Tworzywo, Daria Zawiałow, Kortez, Organek, O.S.T.R. oraz Natalia Szroeder.

Tutaj link do muzycznej podróży.

Produkcje z portfolio Next Film to nie tylko uczta dla oczu, ale również dla uszu. Playlista „Next Film – The Best Of” składa się z piętnastu filmowych utworów, które zostają w głowie jeszcze na długo po wyjściu z kina. Usłyszeć na niej można piosenki ze ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Ukryta gra, Kamerdyner, czy 365 dni, a także przebój Natalii Szroeder „Zaprowadź mnie” z hitu kina familijnego Tarapaty. Filmu, którego kontynuacja trafi na ekrany już jesienią. Łączna liczba odsłon teledysków do utworów w serwisie You Tube to niemal 84 miliony!

Lista muzyki filmowej „Next Film – The Best Of” dostępna jest w serwisach Spotify, Tidal oraz Deezer.

Lista utworów:

Hard For Me – Michele Morrone (piosenka z filmu 365 dni, reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; film dostępny w serwisie Netflix)

Ołów – Muniek Staszczyk (piosenka z filmu Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa,

reż. Maciej Kawulski; film dostępny w serwisach Ipla oraz Player.pl)

The Secret Game – Ania Karwan (piosenka z filmu Ukryta gra, reż. Łukasz Kośmicki; film dostępny w serwisie Player.pl)

Człowiek (Złota Ryba) – Marek Dyjak (piosenka z filmu Underdog, reż. Maciej Kawulski, film dostępny w serwisach Ipla oraz Player.pl)

Biegnij dalej sam – Fisz Emade Tworzywo (piosenka z filmu Sługi boże, reż. Mariusz Gawryś; film dostępny w serwisach Ipla oraz Player.pl)

Szukaj mnie – Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski (piosenka z filmu _(Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3), reż. Kordian Piwowarski; film dostępy w serwisach: Ipla, Player.pl oraz Vod.pl)

Stare drzewa – Kortez (piosenka z filmu Kamerdyner, reż. Filip Bajon; film dostępny w serwisach: Netflix, Ipla oraz Player.pl)

Jeszcze w zielone gramy – Daria Zawiałow (piosenka z filmu Plan B, reż. Kinga Dębska; film dostępny w serwisach Netflix oraz Ipla)

Trzeba mieć specjalną skrzynię – Czesław Śpiewa i Artur Andrus (piosenka z filmu Szkoła uwodzenia Czesława M., reż. Aleksander Dembski; film dostępny w serwisach: Ipla oraz Player.pl)

Pragnienie miłości / Czekoladka – LASER (piosenka z filmu Disco Polo, reż. Maciej Bochniak; film dostępny w serwisach Netflix oraz Ipla)

Zaufaj – AFROMENTAL (piosenka z filmu Kobieta sukcesu, reż. Robert Wichrowski; film dostępny w serwisach: Netflix, Ipla oraz Player.pl)

Feel It – Michele Morrone (piosenka z filmu 365 dni, reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; film dostępny w serwisie Netflix)

To nie miało prawa się stać – Organek i O.S.T.R. (piosenka z filmu Piłsudski, reż. Michał Rosa;film dostępny w serwisie Netflix)

Bei Mir Bist Du Schoen – Big Collective Band i Sonia Smołokowska (piosenka z filmu Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, reż. Janusz Majewski; film dostępny w serwisach: Netflix, Ipla oraz Vod.pl)