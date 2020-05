"NĘDZNICY" na jedynym pokazie online już w najbliższą sobotę 9 maja! 0

NĘDZNICY, największe wydarzenie w świecie francuskiego kina ostatnich lat, na jedynym pokazie online już w najbliższą sobotę 9 maja! M2 Films zaprasza na jedyny pokaz online nominowanego do Oscara filmu NĘDZNICY. Seans odbędzie się w sobotę 9 maja o godz. 19.00 w wirtualnej sali krakowskiego Kina Pod Baranami, pierwszego w Polsce wirtualnego kina, na platformie e-kinopodbaranami.pl. Bilety już w sprzedaży!

Spektakularny debiut Ladja Ly to największe wydarzenie w świecie francuskiego filmu ostatnich lat. Nędznicy to prawdziwe odkrycie reżyserskie i zdobywca niebywałej ilości prestiżowych nagród i nominacji – nominacja do Oscara i Złotego Globu, Nagroda Jury w Cannes i Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Odkrycie Roku, zdobywca czterech Cezarów, w tym dla Najlepszego Filmu oraz trzech statuetek Lumières Awards.

Seans w wirtualnej sali Kina Pod Baranami będzie jedyną okazją, żeby w najbliższym czasie obejrzeć ten wybuchowy debiut, który przed zamknięciem polskich kin, grany był zaledwie kilkanaście dni. Pokaz rozpoczyna się o 19:00, a sprzedaż biletów kończy się o 19:15, a więc tak jak w tradycyjnym kinie, lepiej się nie spóźniać!

Dystrybutorem filmu Nędznicy jest M2 Films. Kino Pod Baranami to pierwsze kino w Polsce, które uruchomiło swoje wirtualne sale i prowadzi swoją działalność na platformie e-kinopodbaranami.pl.