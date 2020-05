Na otwarcie kin w Polsce jeszcze poczekamy 0

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w rozmowie z radiową Jedynką nawiązał do tematu ewentualnego otwarcia kin i teatrów w Polsce. Jego zdaniem, będzie to możliwe dopiero w IV etapie odmrażania gospodarki. Są jednak wyjątki.

To nie jest odpowiedni czas, by otwierać wszystkie placówki kulturalne, szczególnie, że problem może być z utrzymaniem rygoru sanitarnego, co potwierdza minister.

Nie sądzę, że w kinach i teatrach będziemy siedzieć w odstępie kilku metrów od innych widzów. Raczej chcielibyśmy otworzyć te instytucje wtedy, kiedy będzie możliwe normalne korzystanie z nich.

Gliński odniósł się także do ewentualnych odstępstw.

To są masowe imprezy na ogół, duże zbiorowiska osób, więc bardzo niebezpieczne z punktu widzenia epidemii, ale np. kina samochodowe i kilka innych aktywności kulturalnych może będzie możliwe otworzyć wcześniej. Np. małe plany filmowe chcemy uruchomić wcześniej.

Otwarcie kin zależeć będzie także od samych instytucji.

Raczej byśmy chcieli otworzyć te instytucje wtedy, kiedy będzie możliwe normalne korzystanie z nich. Jeżeli natomiast właściciele tych instytucji będą chcieli się otworzyć w takim sanitarnym reżimie, który właśnie tak można opisać, to być może na to pójdziemy, ale to jest raczej jeszcze kwestia przyszłości. zakończył minister

Wychodzi na to, że jeszcze sporo poczekamy zanim będziemy mogli wrócić do najpierw bardzo rygorystycznego, a później stopniowo luzowanego chodzenia do kina, czy teatru.

Źrodło: pap