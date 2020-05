Tommy Wisseau już nie wyprze się polskiej narodowości! 0

Jedna z najbardziej intrygujących postaci kina, który kochał bez wzajemności, ale też postać pod wieloma względami enigma, oficjalnie jest Polakiem. Tommy Wiseau przegrał sprawę w sądzie z twórcami dokumentu Room Full of Spoons, gdzie podano jednoznacznie pochodzenie twórcy najgorszego filmu na świecie. Najlepszy w byciu najgorszym reżyser jest nasz!

Twórcy dokumentu chcieli, by ich produkcja pojawiła się w kinach po premierze zwracającego uwagę i świetnie, prześmiewczo pokazującego środowisko Hollywoodu i mistyczną postać Tommy Wiseau filmu The Disaster Artist wyreżyserowanego przez Jamesa Franco. Nie udało się to jednak, gdyż autor najgorszego filmu świata pozwał twórców o naruszenie praw autorskich – zaczerpnęli oni fragmenty z kultowego The Room. Sąd jednak potraktował to jako cytat, do którego twórcy mieli prawo i reżyser przegrał tę rozprawę i skrytykował zachowanie Wiseau, że było podyktowane wyłącznie strachem o wycieknięcie danych na jego temat.

Także, możemy powiedzieć teraz bez grama kłamstwa, że miano autora najgorszego filmu świata należy do Polaka i powstający jego najnowszy film The Shark, możemy potraktować jako dzieło polskiego reżysera. ;)