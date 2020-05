Zwiastun serialu "The Right Stuff" o początkach wyścigu kosmicznego 0

The Right Stuff to nadchodzący serial National Geographic i Disney+. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego zwiastuna serii opowiadającej o początkach historycznego wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Pierwszy sezon adaptacji bestsellerowej książki Toma Wolfe’a trafi na ekrany w 2020 roku.

Akcja pierwszego sezonu serialu The Right Stuff rozpoczyna się w analogicznym momencie, jak książka Wolfe’a i jest osadzona w realiach zimnej wojny. W odpowiedzi na strach i poczucie porażki, które zawładnęły społeczeństwem rząd amerykański i NASA rozpoczynają realizację projektu Mercury. Jest to początek wyścigu o podbój kosmosu ze Związkiem Radzieckim, który przynosi sławę grupie wojskowych oblatywaczy. Ta grupa, znana obecnie jako "Siódemka Mercury", została uznana za bohaterów zanim zdołała jeszcze dokonać heroicznych czynów. Głównymi bohaterami serialu, który przedstawia niezwykle realistycznie zarysowane postacie, jest dwóch konkurujących ze sobą pilotów – major John Glenn i Alan Shepard. Każdy z nich chce zostać pierwszym człowiekiem w kosmosie.

W kolejnych sezonach The Right Stuff poznamy kulisy realizacji przełomowego programu badań kosmicznych Apollo, którego kulminacyjnym punktem było jedno z największych osiągnięć w historii ludzkości – lądowanie człowieka na Księżycu.

W głównych rolach występują Jake McDorman, Patrick J. Adams, Michael Trotter, James Lafferty, Colin O’Donoghue, Micah Stock oraz Aaron Staton.

Obowiązki producentów wykonawczych serialu pełnią Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson oraz Mark Lafferty, który jest także jego głównym producentem. Producentem wykonawczym jest także Will Staples. Michael Hampton będzie nadzorować projekt w imieniu spółki Appian Way.

Źrodło: deadline.com