NASA oficjalnie potwierdza, że Tom Cruise poleci na stację kosmiczną!

Wczoraj największe amerykańskie serwisy powiadomiły, że Tom Cruise rozpoczął poważne rozmowy z Elonem Muskiem, dyrektorem generalnym SpaceX, aby umożliwić realizację filmu w kosmosie. Dziś ofcjalnie projekt ma wsparcie NASA! Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej potwierdziła bowiem za pomocą Twittera, że gwiazdor poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Jeśli wszystko rzeczywiście dojdzie do skutku to będzie to wielki przełom dla kinematografii, ponieważ projekt ten byłby pierwszym filmem fabularnym nakręconym w kosmosie. Dzięki intrygującemu przedsięwzięciu, znany z wielkiego zamiłowania do ryzyka na planie, Tom Cruise będzie miał szansę, aby zapisać się w historii kina w nieco inny sposób.

Projekt pozostaje na wstępnym etapie przygotowań, a żadne studio póki co nie wyraziło nim większego zainteresowania- zapewne jest to kwestia czasu!

Źrodło: Twitter