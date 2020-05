Rodzina Duttonów w obliczu nowego zagrożenia. Zobaczcie zwiastun 3. sezonu serialu ''Yellowstone'' 0

Nadchodzi trzeci sezon hitowego serialu Paramount Network Yellowstone. W sieci zadebiutował właśnie oficjalny zwiastun, na którym widzimy, iż na ranczerów czekają nowe zagrożenia.

Twórcą Yellowstone jest Taylor Sheridan i John Linson. Serial opowiada historię Johna Duttona oraz jego rodziny, właścicieli największego rancza w USA. Ich posiadłość graniczy z terenami należącymi do deweloperów i indiańskiego rezerwatu – wygłodniałych, biznesowych wilków, gotowych zrobić wszystko, by zagarnąć choć część rancza Duttonów, słynnego Yellowstone. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

W głównej roli Kevin Costner. U jego boku pojawią się ponownie m.in. Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White czy Gil Birmingham. Nową postać zagra Josh Holloway, znany z serialu Zagubieni, który wcieli się w pana Roarke Morrisa ambitnego inwestora mającego bardzo ambitne plany wobec stanu Montana. Pragnie on bowiem zbudować lotnisko, a następnie wokół niego miasto, a do realizacji tych planów potrzebne są mu ziemie Duttonów. Do obsady tego sezonu dołączają także Eden Brolin, Hassie Harrison i Jennifer Landon.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera trzeciego sezonu Yellowstone już 21 czerwca br. Składa się on z 10 odcinków. Warto przypomnieć, że serial niedawno otrzymał już przedłużenie na kolejny sezon, także jeszcze wiele przygód rodziny Duttonów przed nami.

Źrodło: deadline