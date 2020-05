Dwayne Johnson i Emily Blunt razem na planie filmu ''Ball and Chain'' 0

Dwayne Johnson i Emily Blunt, którzy pierwszy raz zagrali razem w oczekującym na premierę filmie Wyprawa do dżungli, ponownie spotkają się na planie filmowym. Tym razem wcielą się w superbohaterów w filmie 'Ball and Chain'.

Ball and Chain będzie adaptacją czteroczęściowego komiksu Scotta Lobdella, który wyszedł w 1999 roku. Główni bohaterowie to Edgar i Mallory Bulson, którzy wiecznie się kłócą, aż wreszcie postanawiają się rozstać. Jednak ich plany psuje tajemniczy meteoryt. Dzięki niemu otrzymują supermoce, które działają jednak tylko wtedy, gdy para odkłada na bok swoje waśnie i zaczyna współpracować. Czy te nowe umiejętności na nowo posklejają ten związek?

Scenariusz napisała Emily V. Gordon, a za produkcję odpowiada Kevin Misher i Seven Bucks Productions. Jak na razie projekt ten nie przynależy jeszcze do żadnego studia, ale jak podaje serwis deadline trwa walka przetargowa. Obecnie to Netflix jest najbliżej uzyskania praw do filmu.

Pierwszy wspólny film Johnsona i Blunt Wyprawa do dżungli zadebiutować miał w lipcu tego roku, ale z powodu panującej pandemii jego premiera została przesunięta aż o cały rok.

Źrodło: deadline