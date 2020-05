Blake Lively gwiazdą postapokaliptycznego filmu Netflixa ''Dark Days at the Magna Carta'' 0

Blake Lively, aktorka znana z serialu Plotkara czy filmu Wiek Adaline otrzymała główną rolę w postapokalitycznym thrillerze 'Dark Days at the Magna Carta'. Przetarg na jego produkcję wygrała platforma Netflix.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Zwyczajna przysługa'

Scenariusz do filmu napisze Michael Paisley, który w zeszłym roku pracował przy produkcji serialu Wiedźmin. Lively zajmie się także produkcją wraz z Shawnem Levym.

Akcja filmu Dark Days at the Magna Carta rozgrywać ma się w postapokalitycznym świecie w jakim doszło do katastrofalnego w skutkach wydarzenia. Główną bohaterką będzie kobieta, która stara się przetrwać w nowej rzeczywistości i za wszelką cenę uratować swoją rodzinę.

Projekt jak na razie jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale już wiadomo, że włodarze platformy Netflix planują zrobić z niego trylogię.

Źrodło: variety