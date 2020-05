David Howard Thornton powróci jako Klaun w kontynuacji horroru ''Terrifier'' 0

Nareszcie w sieci pojawiły się jakieś wieści odnośnie oczekiwanej kontynuacji horroru z 2016 roku zatytułowanego Terrifier. Na oficjalnej stronie filmu na facebooku pojawił się wpis ze zdjęciem głównego antagonisty produkcji. Możecie zobaczyć je poniżej. Prawdopodobnie niedługo doczekamy się również pierwszego zwiastuna.

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do sequela w dużej mierze udało się zakończyć przed zatrzymaniem wszystkich planów filmowych przez koronawirusa, dzięki temu teraz osoby odpowiedzialne za postprodukcję mogą spokojnie pracować nad końcowym efektem.

Tara i Dawn wracają późną nocą z halloweenowej imprezy. Dziewczęta postanawiają zatrzymać się w pizzerii. Ich posiłek zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy do lokalu wkracza wysoka postać odziana w przerażający kostium klauna. Dawn sprowokowana wyglądem i zachowaniem tajemniczego przebierańca kpi sobie z niego i robi mu zdjęcia telefonem. Chwilę później ekscentryczny klient zostaje wyrzucony przez właściciela restauracji. Gdy bohaterki wracają z powrotem do samochodu okazuje się, że jego opony są przebite, a od spikera w radiu dowiadują się, że cały personel pizzerii, którą przed momentem opuściły, został bestialsko zabity przez psychopatę w przebraniu klauna. To dopiero początek przerażającego koszmaru dziewczyn.

W kontynuacji dochodzi do zmartwychwstania przerażającego klauna, który powraca do hrabstwa Miles, gdzie za swój cel obiera sobie pewną nastolatkę i jej młodszego brata, a wszystko to rozgrywa się oczywiście w halloweenową noc.

Twórcą kontynuacji, podobnie jak oryginalnego filmu jest Damien Leone. W główną rolę w sequelu wcieli się Lauren LaVera. Data premiery produkcji nie została jeszcze podana.

Źrodło: comicbook.com