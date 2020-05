Kinowe hity w Twoim domu! Już od jutra filmowa akcja Best Film i platformy vod.pl! 0

Julia Roberts w najlepszej roli od lat. Historia rodziny, która poruszy wasze serca. Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty" i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.

Burzliwe życie słynnej piosenkarki. Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70-ciu złotych płyt. Urodą porównywana do Kleopatry, była uwielbiana przez publiczność na całym świecie. Wszystko czego dotknęła na scenie stawało się złotem, przeciwnie w życiu osobistym. Szaleńczo poszukiwała miłości. Dla jednych dumna i zimna femme fatale, dla innych zagubiona piękność, która przyciągała niewłaściwych mężczyzn. Porywający portret niezwykłej kobiety, uwielbianej przez miliony, lecz niezrozumianej przez nikogo.

Shia LaBeouf w roli życia, jako nieobliczalny John McEnroe. Film otwarcia MFF w Toronto 2017. Trzymająca w napięciu opowieść o historycznym pojedynku na kortach Wimbledonu w 1980 roku. To film o największych ikonach światowego tenisa – Björnie Borgu i jego głównym rywalu, młodym i utalentowanym Johnie McEnroe. Historia dwóch mężczyzn, którzy zmienili oblicze tenisa i stali się legendami, ale też o cenie, jaką musieli za to zapłacić.

Oscarowa rola Meryl Streep. Królów było wielu, Żelazna Dama tylko jedna. Miała piskliwy głos, własny pogląd na każdy temat i niezwykły tupet. Zanim stała się jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnego świata, jej kapelusz i nieodłączne perły budziły pobłażliwy uśmiech. Na naszych oczach z pyskatej Maggy rodzi się Żelazna Dama, której czarna torebka do dziś jest symbolem rządów silnej ręki. Meryl Streep w roli Margaret Thatcher – prawdziwej damy w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Christian Clavier w zwariowanej komedii o nieproszonych gościach. Głównym bohaterem filmu jest bogatym pisarzem celebrytą, mieszkającym wraz z rodziną w luksusowej willi pod Paryżem. Pewnego dnia mężczyzna, promujący swoją nową książkę „Czym chata bogata”, zaproszony zostaje do programu telewizyjnego. Sprowokowany przez dziennikarza nieopatrznie deklaruje przyjęcie pod swój dach romskiej rodziny. Już wkrótce pod bramą jego willi pojawiają się pierwsi goście. Uporządkowany świat francuskiego bogacza staje na głowie. Czy pochodzący z dwóch różnych światów rodziny będą w stanie ze sobą dobrze żyć?

Prawdziwa filmowa petarda! Zapomnijcie o Guy Ritchie, oto nowy król komedii gangsterskiej! François (Karim Leklou) to drobny dealer narkotyków, który marzy o ustatkowaniu i małym domku na przedmieściach. Chłopak chce rzucić dotychczasowe, ryzykowne zajęcie i założyć mały, legalny biznes w Algierii. Ma już nawet przygotowane środki, które powierzył swojej mamie (rewelacyjna Isabelle Adjani). I tu zaczynają się kłopoty…

Dla dużych i małych, komedia i przygoda w jednym. Rok 50-ty przed naszą erą: cała Galia jest okupowana przez Rzymian… Cała? Nie! Jedna osada, zamieszkana przez niepokornych Galów nadal stawia opór najeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar, postanawia zmienić taktykę: skoro jego armia nie jest w stanie podbić siłą galijskich barbarzyńców, to może uwiedzie ich rzymska cywilizacja? Władca każe wybudować obok osady Galów wspaniałą wioskę, przeznaczoną dla rzymskich właścicieli.

To „Osiedle Bogów”. Czy nasi galijscy przyjaciele oprą się pokusie zarobku i rzymskiego komfortu? Czy ich osiedle stanie się zwykłą atrakcją turystyczną? Asteriks i Obeliks robią wszystko, by pokrzyżować Juliuszowi Cezarowi plany.

Rewelacyjni Jakub Gierszał i Andrzej Chyra. Klasa mistrzowska! Nagrodzony m.in. na FPFF w Gdyni i Warszawskim Festiwalu Filmowym film Urszuli Antoniak. Czwarty, najbardziej osobisty film reżyserki, która od 25 lat mieszka w Holandii, dotyka jednego z najbardziej palących problemów współczesności – imigracji. Michael ma 28 lat. Jest Polakiem, prawnikiem, który biegle mówi po niemiecku, mieszka i pracuje w Berlinie. Berlin oferuje mu różnorodność, przyszłość, sukces. Michael świadomie staje się częścią wielokulturowej metropolii, a zerwanie więzów z Polską postrzega jako szansę na to, by odnaleźć i ukształtować samego siebie. Pewnego dnia poznaje swojego ojca, którego nigdy wcześniej nie widział i spędza z nim weekend. Te kilka dni stanie się dla Michaela podróżą w poszukiwaniu siebie.

Michael Fassbender w nominowanej do Złotej Palmy ekranizacji Szekspira. Wiedźmy przepowiadają, wracającemu z wojennej wyprawy lordowi Makbetowi, świetlaną przyszłość. Budzące się w nim ambicje i żądzę władzy podsyca Lady Makbet.

Prorocze słowa czarownic spełnią się, ale jego droga na tron spłynie krwią, a korona na jego skroniach okupiona zostanie szaleństwem.

Trzymający w napięciu film akcji z Idrisem Elbą i Richardem Maddenem. Kieszonkowiec Michael Mason kradnie torbę Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.

