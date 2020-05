"Przeklęta" - pierwsze zdjęcia i plakat z nowego serialu Netflixa 0

Przeklęta, to serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu New York Times, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami. Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia oraz plakat serii.

Bohaterką serialu jest Nimue której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącym nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego,terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.

W serialu występują: Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (Płaczący Mnich), Sebastian Armesto (król Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Siostra Iris), Billy Jenkins (Squirrel), Bella Dayne (Red Spear) i Peter Mullan (Ojciec Carden)

Premiera serialu planowana jest na lato 2020, a składać się będzie z 10 godzinnych odcinków.

Źrodło: netflix