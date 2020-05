Charlize Theron wojowniczką na premierowych zdjęciach z "The Old Guard" 0

Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia oraz ogłosił datę premiery swojej najnowszej produkcji fantasy zatytułowanej The Old Guard, z Charlize Theron w roli głównej. Film oparty jest na serii powieści graficznych Grega Rucki ilustrowanych przez Leandro Fernandeza.

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

Filmu zadebiutuje na Netflixie już 10 lipca 2020 roku.

Film wyreżyserowany został przez Ginę Prince-Bythewood (Miłość i koszykówka, W cieniu jupiterów), oprócz wspomnianej wcześniej Theron w obsadzie znajdują się takie nazwiska jak Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli,Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts i Chiwetel Ejiofor. Za produkcję odpowiedzialni są David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, CharlizeTheron, AJ Dix, Beth Kono oraz Marc Evans.

Źrodło: netflix