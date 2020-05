Seriale "Projekt Błękitna Księga" i "Templariusze" anulowane 0

Stacja History ogłosiła, że nie powstaną kolejne odcinki seriali Projekt Błękitna Księga oraz Templariusze. Oznacza to, że obie produkcję zakończą swój żywot na jedynie 2. sezonach.

Serial Templariusze opowiada o najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza. Założony na początku XII wieku Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, czyli templariuszy, wyrasta na jedną z najbardziej wpływowych i majętnych organizacji kościelnych w średniowiecznej Europie. Jednym z podstawowych zadań zakonników jest ochrona Świętego Graala oraz Ziemi Świętej. Sir Landry (Tom Cullen), członek zakonu i niezwykle dzielny wojownik, stara się ze wszystkich sił przewodzić walecznym braciom i wypełniać swoją powinność wobec Boga i króla.

2. sezon serialu zanotował oglądalność w granicach 650 tys. na odcinek, to oznaczało 50% spadek w porównaniu z 1. sezonem. To zmusiło producentów do zaprzestania prac nad kolejnymi epizodami.

Natomiast bohaterem serialu Projekt Błękitna Księga jest Dr J. Allen Hynek, znakomity astrofizyk, który zostaje zwerbowany do ściśle tajnego programu prowadzonego przez kapitana Michaela Quinna. Powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, w czym naprawdę bierze udział.

Co ciekawe widownia tego serialu to średnio 1,3 miliona osób, co jest całkiem dobrym wynikiem zważywszy na to, że wiele seriali o mniejszej oglądalności doczekało się kontynuacji. Dziwi więc fakt, że History zdecydowała się na anulowanie.

Źrodło: denofgeek.com