Duża szansa na wznowienie zdjęć do serialu "The Falcon and the Winter Soldier"

Doba informacja dla fanów oczekujących na serial The Falcon and the Winter Soldier, otóż Czechy właśnie wprowadziły spore poluźnienia w swoim kraju m.in. zezwolili na rozpoczęcie pracy na planach filmowych.

Na początku marca informowaliśmy, że prace na planie zdjęciowym serialu The Falcon and the Winter Soldier, który w przyszłości trafi do oferty platformy streamingowej Disney+, zostały wstrzymane. Powodem takiego stanu rzeczy był oczywiście szalejący na całym świecie koronawirus. Ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorska widowiska Marvel Studios pracowała akurat w stolicy Czech, Pradze. Z uwagi na zniesienie wielu obostrzeń w tym kraju, daje to zielone światło na powrót do prac i sprawia, że premiera pod koniec lata wydaje się całkiem realna.

Oczywiście powrót do prac będzie musiał odbywać się w ściśle określonych warunkach ochronnych, m.in. aktorzy i ekipa będą musieli przejść badania na obecność wirusa jeszcze przed wyjazdem i ponownie po przybyciu do Czech. Co ciekawe kwarantanna będzie trwała jedynie 72 godziny, a nie jak dla innych osób 14 dni.

Co ciekawe, nie tylko Marvel Studios ma plany w Czechach. Wśród produkcji, które kręcone są u naszych sąsiadów są seriale Amazona Carnival Row i The Wheel of Time, oraz produkcje Netflixa 473 Transatlantic i Margret.

Disney na pewno chętnie skorzysta z tej okazji, jednak nie wiadomo kiedy uda się ponownie zorganizować całą ekipie oraz obsadę.

