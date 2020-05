Pete Davidson w na wpółautobiograficznej roli w filmie ''The King of Staten Island''. Zobaczcie zwiastun 0

Universal Pictures prezentuje pierwszy zwiastun nadchodzącej komedii Judda Apatowa The King of Staten Island. Film jest opowieścią o dorastaniu młodego chłopaka na Staten Island. Fabuła została luźno zainspirowana życiem komika Pete'a Davidsona, który jest współautorem scenariusza i zagrał główną rolę.

Scott (Pete Davidson) mając 7 lat stracił swojego ojca będącego strażakiem. Zginął on podczas ataków 11 września na World Trade Center. Po tej tragedii Scott zagubił się i był wielokrotnie aresztowany. Po wyjeździe jego młodszej siostry na studia, 20-letni już wtedy chłopak spędza całe dnie na paleniu trawki i robieniu tatuaży swoim przyjaciołom. Dopiero kiedy jego matka zaczyna umawiać się z nowym mężczyzną o imieniu Ray, Scott nie pochwalając tego związku, postanawia wziąć się za swoje życie i stawić czoła swojemu rozgoryczeniu.

W obsadzie aktorskiej oprócz Davidsona znajdują się także Maude Apatow jako Nell – młodsza siostra Scotta, Marisa Tomei jako Brandi – matka Scotta, Bill Burr jako Ray, Ricky Velez, Moises Arias, Lou Wilson, Bel Powley, Steve Buscemi i Pamela Adlon.

Davidson obecnie jest stałym członkiem obsady w programie Saturday Night Live. Wystąpił także w komedii Wykolejona czy Swatamy swoich szefów. Znalazł się także w obsadzie powstającego filmu The Suicide Squad będącego kontynuacją Legionu samobójców z 2016 roku.

Film The King of Staten Island zadebiutuje 12 czerwca br. W ten dzień pojawi się w serwisach VOD. Pierwotnie 19 czerwca miał on trafić do kin, ale z powodu koronawirusa Universal zrezygnował całkowicie z jego kinowej dystrybucji.

