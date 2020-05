Netflix adaptuje kolejną powieść Harlana Cobena. Reżyseruje David Ayer 0

David Ayer po sukcesie jego filmu Bright z 2017 roku kontynuuje swoją współpracę z serwisem Netflix. Tym razem zajmie się napisaniem scenariusza, reżyserią i produkcją adaptacji bestsellerowej powieści Harlana Cobena 'Sześć lat później'.

Tytuł powieści Cobena odnosi się do liczby lat, które minęły odkąd główny bohater Jake Fisher, zaprzestał obserwacji swojej byłej dziewczyny będącej miłością jego życia. Kobieta poślubiła wtedy innego mężczyznę. Jake ze złamanym sercem rzuca się w wir pracy pragnąc zapomnieć o swojej dawnej miłości. Jednak uczucie to nie wygasa, a tylko powoduje, iż wzbierają w nim cały czas emocje. Kiedy dowiaduje się, że jej mąż umarł odżywa w nim nadzieja. Nie mogąc się powstrzymać wybiera się na pogrzeb, na którym dokonuje niesamowitego odkrycia. Okazuje się, że żona zmarłego mężczyzny to nie ta kobieta, w której się zakochał. Jake podejmuje własne śledztwo i jest zdeterminowany, aby odnaleźć kobietę swojego życia i poznać prawdę.

Ayer miał zająć się także reżyserią sequela filmu Bright jednak zrezygnował z tej funkcji. Z kolei Coben już współpracuje z Netflixem przy adaptacji jego powieści W głębi lasu. Serial na jej podstawie to polska oryginalna produkcja platformy, za reżyserię której odpowiadają Leszek Dawid i Bartosz Konopka. W styczniu tego roku wyszedł także serial The Stranger również oparty o powieść płodnego autora.

Źrodło: comingsoon