Disney+ pracuje nad serialową wersją ''Skarbu narodów'' 0

Film Skarb narodów doczeka się swojej serialowej wersji. Za projekt zabrała się platforma Disney+. Pracuje nad nim także Jerry Bruckheimer, który wyprodukował m.in. film Jeździec znikąd, Top Gun: Maverick czy serial Lucyfer. Pracował także przy dwóch pełnometrażowych filmach z serii Skarb narodów.

fot. materiały prasowe

Bruckheimer ujawnił, iż serial jest w trakcie preprodukcji. Obecnie przygotowany jest już scenariusz odcinka pilotażowego, a także zarys odcinków kolejnych. Przy okazji wspomniał także o planowanej od dawna trzeciej części filmu. Aktualnie Chris Bremner pisze do niej scenariusz.

Z pewnością pracujemy nad jednym 'Skarbem narodów' dla serwisu streamingowego i jednym na duży ekran. Ten z Disney+ zawiera znacznie młodszą obsadę. To ta sama koncepcja, ale znacznie odświeżona. Jeśli chodzi o film to prawdopodobnie zawierać będzie on tą samą obsadę. powiedział Bruckheimer

Filmowe części z 2004 i 2007 roku z Nicolasem Cage'm i Diane Kruger stały się kasowymi hitami. Pierwsza część przy budżecie 100 mln dolarów zarobiła 347 mln, a druga mając budżet 130 mln zarobiła 457 mln. Czy obie planowane produkcję również przypadną widzom do gustu? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Myślicie, że to dobry pomysł, aby dalej tworzyć coś w tym uniwersum?

Źrodło: collider