Jak przetrwać pandemię? Filmy grozy i sci-fi podpowiadają 0

Czasy izolacji są idealne dla ludzi kreatywnych, na pewną takimi są Michael Dougherty reżyser filmu Godzilla II: Król potworów oraz Evan Gorski, którzy wspólnie stworzyli świetny zlepek filmów grozy i sci-fi by pokazać jak powinno się walczyć z wirusem.

Klip zatytułowany jest – "Everything I Need to Know to Survive COVID-19 I Learned By Watching Sci-fi & Horror Movies" i złożony jest fragmentów różnych produkcji i pokazuje, jak kinematografia przegotowywała nas na przyjście wirusa.

W ponad 3 minutowym klipie możemy obejrzeć sceny z takich hitów jak Obcy, World War Z, Coś, Jestem legendą, Mgła, Terminator, Lśnienie cze Szczęki. Całość prezentuje się świetnie.

Źrodło: screenrant.com