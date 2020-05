Twórca "Legends of Tomorrow" zajmie się adaptacją komiksu "Prophet" 0

Dwa lata po tym jak Studio 8 nabyło prawa do ekranizacji komiksu Roba Liefelda zatytułowanego "Prophet" (Prorok), w końcu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące projektu. Misję adaptacji otrzymał Marc Guggenheim, twórca seriali Legends of Tomorrow oraz Arrow.

Studio planuje stworzyć kilka filmów z tą postacią w roli głównej, oczywiście wszystko to zależy od tego jaki odbiór będzie miała premierowa produkcja. Ich pierwszą decyzją jest zatrudnienie scenarzysty, którym został Marc Guggenheim. Wiadomo także, że za produkcje odpowiadać będą Adrian Askarieh (Hitman: Agent 47), Brooklyn Weaver (Nocny pościg) i wspomniany wcześniej Rob Liefeld.

Osoba Proroka pierwszy raz pojawiła się w 1992 w komiksie Youngblood i po pewnym czasie doczekała się własnej serii. Co ciekawe inspiracją do jego powstania była postać Cable’a, która jakiś czas temu zadebiutowała na duży ekranie występem w produkcji Deadpool 2. John Prorok był to bezdomny, żyjący w czasach II wojny światowej. Pewnego dnia zgłasza się do udziału w eksperymentach medycznych, gdzie dr Horatio Wells tworzy z niego superżołnierza. Twórcą postaci jest Rob Liefeld.

