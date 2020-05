Twórcy "Deadpool 2" ukarani za śmierć na planie 0

Producenci filmu Deadpool 2 otrzymali karę w wysokości 289,562 dolarów, za dopuszczenie do śmierci na planie. Dotyczy to tragicznego wypadku, w którym uczestniczyła kaskaderka Joi Harris.

Wypadek miał miejsce w sierpniu 2017 roku, podczas kręcenia scen w mieście Vancouver. Joi Harris uczestniczyła w scenie z motocyklami, niestety doszło do tragicznej kraksy, w wyniku której kobieta uderzyła w szybę pobliskiego budynku, co ostatecznie doprowadziło do jej śmierci. Grzywna została nałożona przez WorkSafeBC, agencję, której zadaniem jest administracja bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

WorkSafeBC po wypadku, od razu zarządziło dochodzenie w tej sprawie, a w finalnym raporcie odnotowano pięć naruszeń. Wśród nich był brak zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników poprzez niezidentyfikowanie zagrożeń oraz ocenę i kontrolę ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz brak odpowiedniego nadzoru.

Przypomnijmy, że film Deadpool 2 zarobił na całym świecie prawie 785 milionów dolarów, przy budżecie w granicach 110 milionów. W naszych kinach film zadebiutował 18 maja 2018 roku, a w tytułowej roli ponownie wystąpił Ryan Reynolds.

Źrodło: deadline.com