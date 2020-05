Mamy plakat 17. edycji Festiwalu Filmowego Millenium Docs Against Gravity! 0

Co prawda w tym roku festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się wyjątkowo we wrześniu (po raz pierwszy od 17 lat nie będzie to maj), ale już dziś organizatorzy prezentują plakat. Jego autorką jest Marta Lissowska, graficzka, ilustratorka oraz projektantka książek współpracująca z Festiwalem od czterech lat, która stworzyła także całą identyfikację wizualną Festiwalu (łącznie z logo).

Tegoroczny plakat jest kolażem złożonym z trzech kobiecych twarzy z filmów, których polskie premiery odbędą się podczas festiwalu we wrześniu: „Kobieta” Yanna Arthusa-Bertranda i Anastazji Mikowej, „Co nas nie zabije” Alexe Poukine oraz „W obiektywie popkultury” Luki Severiego. Zręczne oko wypatrzy usta samej Bardotki ;)

Dobór wyłącznie kobiecych twarzy nie jest przypadkiem – od lat Millennium Docs Against Gravity promuje twórczynie. W tym roku filmów wyreżyserowanych przez kobiety będzie jeszcze więcej niż kiedykolwiek, podobnie jak filmów z żeńskimi bohaterkami. Szczegółowe informacje będą ujawniane stopniowo, w miarę zbliżania się terminu Festiwalu.

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 4-13 września 2020 roku w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy. Daty festiwalu w Gdyni zostaną ogłoszone wkrótce.

Natomiast już dziś startuje specjalny event online Docs Against Isolation, przypominamy, bo jest o czym – jako zapowiedź wrześniowego festiwalu, oraz jako forma przeciwdziałania izolacji mentalnej. W ramach Docs Against Isolation na widzów czekają: wyjątkowa selekcja ok. 50 filmów – hitów z poprzednich edycji Festiwalu, z których połowa będzie dostępna za darmo, sesje Q&A na żywo z twórcami filmów, koncerty live, sety didżejskie, nagrania od twórców i ekspertów, warsztaty i spotkania z ekspertami, wykłady oraz wiele unikalnych materiałów archiwalnych z poprzednich edycji. Wszelkie informacje są dostępne na wydarzeniu Facebook