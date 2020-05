Pierwsza zapowiedź ostatniego sezonu serialu "The 100" 0

Wielkimi krokami zbliża się 7. i zarazem ostatni już sezon popularnego serialu The 100. Stacja CW wypuściła pierwsze promo. Nadchodzący sezon zapewne będzie ambitny jak zawsze, dając nam wgląd w nowe postacie, nowe otoczenie i próby nie rozpoczynania kolejnej wojny.

Premiera The 100 zaplanowana jest na 20 maja. W naszym kraju pojawi się 21 maja na Netflixie. Pierwszy odcinek będzie nosił tytuł From the Ashes, a fabuła będzie opowiadać o Clarke i jej ekipie, która próbuje odbudować zniszczone Sanctum, jednak czeka na nich nowe zagrożenie czające się w lesie.

Ciekawostką odnośnie serialu The 100 jest fakt, że produkcja zakończy się dokładnie na stu odcinkach. Siódmy sezon będzie liczył sobie szesnaście epizodów.

O czy jest serial:

Minęło 97 lat, odkąd nuklearna zagłada unicestwiła ludzką cywilizację. Katastrofę przeżyło jedynie 400 astronautów na 12 międzynarodowych stacjach kosmicznych, orbitujących w tym czasie wokół Ziemi. W celu zapewnienia jak najlepszego przetrwania rasy ludzkiej wszystkie stacje zostały połączone, by stworzyć Arkę. Trzy generacje urodziły się w kosmosie, a populacja ludzka osiągnęła liczbę 4 000. Niestety zasoby Arki wyczerpują się… Bezwzględni przywódcy Arki wprowadzili surowe zasady, w tym karę śmierci i kontrolę ludności. Jednak to nie wystarczy. Postanawiają wysłać 100 nastoletnich przestępców na Ziemię, by zbadali, czy jest ona zdatna do zamieszkania. Nastolatkowie będą musieli przezwyciężyć swoje różnice i zjednoczyć się, by przeżyć na dzikiej i niebezpiecznej planecie.

Źrodło: tvline.com