Zwiastun ''Shirley'' psychologicznego dramatu z Elisabeth Moss

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun dramatu psychologicznego Shirley z Elisabeth Moss, zwyciężczynią Złotego Globu i Emmy w roli głównej. Produkcja pochodzi od początkującej reżyserki Josephine Decker.

fot. materiały prasowe

Decker pracowała na scenariuszu autorstwa Sarah Gubbins. Za produkcję odpowiadają Christine Vachon, David Hinojosa, Moss, Gubbins i Sue Naegle. W aktorskiej obsadzie oprócz wspomnianej Elisabeth Moss, którą kojarzyć możecie z roli w serialu Opowieść podręcznej czy z filmu Niewidzialny człowiek, znajdują się także Michael Stuhlbarg, Logan Lerman i Odessa Young.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Fabuła dramatu opiera się na powieści Susan Scarf Merrell o tym samym tytule. Stanowi ona fikcję historyczną. Jej akcja rozgrywa się w połowie lat 60 XX wieku. Główni bohaterowie to małżeństwo – sławna pisarka Shirley Jackson oraz krytyk literacki i profesor w Bennington College Stanley Edgar Hyman. Kiedy do ich domu wprowadza się młode małżeństwo oczekujące dziecka całe ich życie ulega zmianie. Ekscentryczna para zaczyna się w brutalny i bezlitosny sposób 'bawić' z naiwnymi nowożeńcami, co staje się inspiracją do kolejnego dzieła grozy Jacksona.

Film Shirley zadebiutował w styczniu tego roku na Sundance Film Festival, gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera mającego swój charakterystyczny styl. Jego premiera już 5 czerwca br. W ten dzień trafi on do serwisów VOD.

Źrodło: deadline