W czerwcu poznamy listę filmów z oficjalnej selekcji, pomimo odwołania festiwalu w Cannes 0

Jak doskonale wiecie tegoroczny festiwal filmowy w Cannes nie odbędzie się. A na pewno nie w takiej formie, jak dotychczas. Mimo wszystko organizatorzy zamierzają zaprezentować nam listę filmów z oficjalnej selekcji.

Niestety tegoroczna impreza w Cannes musiała zostać odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy zamierzają jednak zaprezentować listę z tytułami filmów, które zostałyby pokazane w trakcie imprezy. Produkcje, które na niej się znajdą otrzymają etykietę "Cannes 2020", co w przyszłości pomoże w promocji oraz dystrybucji filmów na świecie. Założenie jest takie, że jesienią owe tytuły będą stopniowo trafiały do kin, a same prezentacje potrwają do 2021 roku.

Na pewno łatka "Cannes 2020", która zostanie umieszczona przy filmie pomoże odpalić późniejszą machinę promocyjną. Nie jest tajemnicą, że tytuły, które były pokazywane na canneńskich ekranach w następnych miesiącach cieszyły się zainteresowaniem kinomanów na świecie.

Dodatkowo filmy, które zostaną wyselekcjonowane mają być prezentowane na wielu festiwalach partnerskich. Wśród nich są między innymi Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji i Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto.

Co sądzicie o tym pomyśle organizatorów?