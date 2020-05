''Piraci z Karaibów 6'' jednak z Johnnym Deppem? 0

O kontynuacji kasowej serii Piraci z Karaibów słychać od dawna. Disney nie rezygnuje tak łatwo z kury znoszącej złote jaja. Kolejna część nie będzie jednak bezpośrednią kontynuacją, a najprawdopodobniej rebootem, czyli ponownym ukazaniem znanego nam świata, jednak z inną fabułą i innymi bohaterami. Do tej pory pewnym było, iż Johnny Depp nie powróci. Okazuje się, że jest na to szansa.

fot. materiały prasowe

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się informacje odnośnie tego, iż główną kobiecą rolę w nowej odsłonie Piratów z Karaibów zagrać ma Karen Gillan, aktorka znana z roli Nebuli w Marvelowskich produkcjach czy nowej wersji Jumanji. Miałaby ona sportretować rozpoznawalną w świecie Disneya Panią Redd, która to przejęłaby główną rolę w serii.

Jednak to nie wszystko, wraz z tymi informacjami pojawiła się także ta bardziej elektryzująca, jakoby Johnny Depp, również miał powrócić. Według zagranicznych mediów prowadzone były rozmowy co do charakteru postaci jaką potencjalnie mógłby zagrać. Są dwie opcje albo wcieli się w drugoplanową postać albo nowy film będzie prequelem. Bowiem obsadzenie Deppa w innej roli niż Jack Sparrow raczej nie wchodzi w rachubę, patrząc na to, jak bardzo aktor ten jest z nią utożsamiany.

Powyższe informacje na razie nie są oficjalne i patrząc na to, iż produkcja szóstej części Piratów z Karaibów jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju to wszystko może się jeszcze zmienić.

A Wy co o tym sądzicie? Uważacie, że Depp powinien być zaangażowany do kolejnej części Piratów z Karaibów?

Źrodło: comicbookmovie.com