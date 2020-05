Znamy budżet kolejnych części ''Avatara''. Jest ogromny 0

Zagraniczne media opublikowały informacje odnośnie budżetu jaki Disney i 20th Century Studios wyłożą na produkcję czterech kolejnych części Avatara. Jest to ogromna kwota, co najmniej 1 miliarda dolarów.

fot. materiały prasowe

Patrząc jednak na to, iż budżet ten przynależy do aż czterech filmów, to kwota ta nie jest już taka imponująca. Można założyć, iż jeden film kosztować będzie średnio 250 mln dolarów, a więc nie wiele więcej niż pierwsza część z 2009 roku, której budżet wyniósł 237 mln. Podobne, a nawet i większe kwoty na produkcję mają m.in. filmy należące do MCU. Jednak doliczyć do tej okrągłej sumy należy także koszty promocji, które niejednokrotnie wynoszą drugie tyle.

Od premiery pierwszego wizjonerskiego filmu Jamesa Camerona Avatar minęło już ponad dziesięć lat, a do zapowiadanej na grudzień 2021 roku premiery Avatara 2 jeszcze dużo czasu. Przez tą dekadę pojawiło się mnóstwo wspaniałych filmów stworzonych w dużej mierze za pomocą technologii CGI, a więc produkcja Camerona nie jest już tak nowatorska. Czy wykorzystanie tak wielkiego budżetu i produkcja od razu, aż czterech filmów z serii, wyjdzie na dobre i przyniesie oczekiwane zyski… Czas pokaże.

A Wy co o tym sądzicie? Powrócicie chętnie na Pandorę?

Źrodło: comicbookmovie.com