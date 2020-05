Mark Ruffalo zdradza, że Robert Downey Jr. przekonał go do roli Hulka! 0

Fani serii Avengers wiedzą, że Robert Downey Jr. odegrał ogromną rolę w tworzeniu kinowego uniwersum Marvela, ale Mark Ruffalo niedawno potwierdził to, co niektórzy z nas od dawna podejrzewali: człowiek, który stoi za postacią Tony’ego Starka odegrał kluczową rolę w przekonaniu go do odegrania roli Hulka.

Mark Ruffalo po raz pierwszy pojawił się jako Bruce Banner w Avengers z 2012 roku. Wcześniej był dobrze znany kinofilom, dzięki występom w filmach, takich jak Zakochany bez pamięci, Wszystko w porządku, Spotlight i Zodiak, w którym zresztą zagrał razem z Robertem Downeyem Jr. Nie da się ukryć, że istnieje ogromna różnica, jeśli chodzi o angaże w powyższych produkcjach, a zapisaniem się w najbardziej dochodowej serii filmowej wszechczasów. Mark Ruffalo wyjawił, że niejednokrotnie wahał się przed podjęciem tego wyzwania, jednak Iron Man ostatecznie wpłyną na jego decyzję.

Byłem przerażony. Nie wiedziałem, co mógłbym dodać do czegoś, co było już tak dobrze zrobione beze mnie. Dotychczas grałem tylko w filmach niezależnych. Nie wiedziałem więc, czy jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Joss Whedon jednak był mnie pewien. A potem dostałem telefon od Roberta, do którego dotarły pewnie wieści o moich obawach. Po prostu powiedział: "Ruffalo, chodź z nami, poradzimy sobie" – zupełnie w stylu Iron Mana. Po czymś takim uznałem, że chyba muszę to zrobić!

wyznał aktor

Jako młody aktor obiecałem sobie, że nigdy nie przyjmę roli bez czytania scenariusza, bo to przepis na katastrofę. Oznajmiłem więc, że muszę koniecznie coś przeczytać. Studio jednak odpowiedziało: "przykro nam, ale nie rozdajemy scenariuszy". Na szczęście Joss postanowił pokazać mi 20 stron tego, co napisał z udziałem Bannera. Przeczytałem więc pierwszą scenę ze Scarlett Johansson, kiedy Czarna Wdowa znajduje Bannera w Indiach. Pomyślałem: "OK. Podoba mi się… to jest niesamowite!"

dodał

Ruffalo pojawił się w roli Bruce’a Bannera już w sześciu filmach od MCU i całkiem możliwe, że to jeszcze nie koniec. Jest szansa, że zobaczymy go m.in. w serialu pt. She-Hulk.

Źrodło: Cinemablend