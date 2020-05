Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zmarł Jerry Stiller - ceniony amerykański komik i aktor 0

W wieku 92 lat zmarł popularny amerykański komik oraz aktor – Jerry Stiller.

Jerry Stiller jako Arthur Spooner w serialu "Diabli nadali"

Śmierć Jerry'ego Stillera została potwierdzona przez jego syna, również znanego aktora Bena Stillera. Informację o odejściu swojego ojca Ben przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jestem smutny ponieważ muszę ogłosić, że mój ojciec Jerry Stiller zmarł z przyczyn naturalnych. Był świetnym ojcem i dziadkiem, a także oddanym mężem Anne od 62 lat. Będziemy za nim tęsknić. Kocham cię tato.

napisał aktor na Twitterze

Jego kariera w amerykańskim show-biznesie wystartowała w latach 60., kiedy to wspólnie ze swoją małżonką Anne Meara zaczęli występować w duecie komediowym "Stiller and Meara". Często pojawiali się w programach rozrywkowych, takich jak The Ed Sullivan Show.

W późniejszych latach dane mu było wystąpić w dwóch znanych amerykańskich sitcomach – Kronikach Seinfelda oraz Diabli nadali. Szczególnie rola w tym drugim serialu, gdzie portretował postać Arthura Spoonera uczyniła go jeszcze bardziej rozpoznawalnym. W swojej karierze miał okazję kilka razy zagrać u boku syna Bena Stillera w hollywoodzkich produkcjach. Mogliśmy go oglądać na ekranie w takich filmach, jak Zoolander, Dziewczyna moich koszmarów czy Zoolander 2.

Źrodło: Variety