"Agent Binky: Pets of the Universe" - na antenie Boomeranga pojawią się nowi agenci 0

Boomerang przedstawia nową kosmiczną organizację, którą dowodzi grupa domowych pupili. Główny bohater serialu – kot Agent Binky – traktuje swoją pracę jak prawdziwe powołanie! Razem z całą załogą codziennie mierzy się z nowymi wyzwaniami i chroni swoją ludzką rodzinę. Każda misja jest dla niego wielką przygodą!

Mimo, że Binky wygląda jak zwyczajny kot, który mieszka na normalnym osiedlu, to rzeczywistość kształtuje się dla niego nieco inaczej. Bohater jest agentem prestiżowej agencji kosmicznej, a powierzane mu misje traktuje niezwykle poważnie. Czasem płaci za to najwyższą cenę – często jest to nawet zrezygnowanie z popołudniowej drzemki!

Jako członek PURST – Pogromców Ufo Różnej Sierści i Typu, Binky codziennie bierze udział w akcjach specjalnych. Jego głównym zadaniem jest ochrona przemiłej rodziny – Dużego i Małego Człowieka. W ekscytujących misjach Agentowi pomagają niestrudzeni przyjaciele. Grupą PURST dowodzi sierżant Fluffy, który ma naprawdę duże doświadczenie w zapewnianiu ludziom bezpieczeństwa. Wesoły Gordon to nieco roztargniony psi współlokator, a jego nawyki często zadziwiają kosmicznych agentów. Z kolei żółw – Nola – urzeka wszystkich wdziękiem i dobrym sercem. Rybka o imieniu Loo potrafi dostrzec najmniejszy szczegół ze swojego akwarium. Bohaterowie zawsze mogą liczyć na pomoc sąsiadki Gracie, wysoko postawionej Kapitan, która z oddaniem i wytrwałością dąży do celu.

Domowe podwórko to dla zwierzaków niezbadany ląd do odkrycia, a każde wyjście na zewnątrz skutkuje nową przygodą. Bohaterowie muszą mierzyć się z różnymi niebezpieczeństwami z kosmosu, by obronić swoich ludzi. Jedną z wielu misji będzie uratowanie ukochanej przytulanki Binky’ego – Teda, która przypadkowo utknęła w ogródku. Choć zadanie z pozoru wydaje się łatwe, będzie wymagało dużego zaangażowania wszystkich uczestników organizacji PURST!

Premiera serialu Agent Binky: Pets of the Universe już w poniedziałek 18 maja o 15:00. Emisja od poniedziałku do piątku o 15:00 na antenie Boomeranga.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia