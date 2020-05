"To wiem na pewno" - premiera nowego miniserialu HBO autorstwa Dereka Cianfrance'a 0

Serial To wiem na pewno to ekranizacja wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, która znalazła się na liście bestsellerów dziennika New York Times. To opowieść o życiu dwóch braci bliźniaków, w rolę których wciela się Mark Ruffalo.

To wiem na pewno to rodzinna saga przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.

Serial oparty jest na wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, której autorem jest Wally Lamb. Tytuł ten znalazł się na liście bestsellerów dziennika New York Times.

Reżyserem i scenarzystą serialu To wiem na pewno jest Derek Cianfrance. W podwójnej głównej roli w produkcji zobaczymy Marka Ruffalo, który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego. W pozostałych rolach występują: Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Guillermo Diaz, Marcello Fonte, Bruce Greenwood, Brian Goodman, Juliette Lewis i Kathryn Hahn.

Pierwszy odcinek serialu To wiem na pewno. Miniserial składa się z 6 odcinków.

Źrodło: HBO