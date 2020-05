Opowieści z Narnii C.S. Lewis'a to jedna z najbardziej udanych serii fantasy wszechczasów, opowiadająca o przygodach rodzeństwa, odkrywającego magiczną krainę, którą od ich świata oddziela stara szafa. Ostatnio Netflix nabył prawa do książkowej serii w ramach wieloletniej umowy.

W wywiadzie pasierb Lewisa, Douglas Gresham, który wyprodukował również adaptacje filmowe, oświadczył, że tym razem widzowie zobaczą cały cyfrowy TV show oparty na twórczości jego ojczyma.