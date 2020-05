Ujawniono datę premiery finałowego sezonu serialu "13 powodów" 0

Trzynaście powodów jest jednym z najpopularniejszych seriali Netflixa. Wielkimi krokami zbliża się ostatni sezon serii, a dzisiaj ujawniono kiedy pojawi się w sieci.

Trzynaście powodów to jeden z najbardziej lubianych seriali stworzonych przez platformę Netflix. Pierwszy sezon to historia Claya Jensena (Dylan Minnette). Chłopak wraca do domu ze szkoły, gdzie znajduje dziwną paczkę zaadresowaną na jego imię. W środku znajduje kasety magnetofonowe nagrane przez Hannah Baker (Katherine Langford), jego koleżankę z klasy i sekretną miłość, która popełniła samobójstwo dwa tygodnie wcześniej. Na nagraniach Hannah wyjaśnia, że istnieje trzynaście powodów wyjaśniających dlaczego zdecydowała się zakończyć swoje życie.

W nowym sezonie dojdzie do kolejnych tajemniczych wydarzeń w liceum Liberty High. Jego debiut nastąpi już 5 czerwca na Netflix. W poniższym klipie możemy zobaczyć fragmenty nowego sezonu oraz pożegnanie obsady, która uczestniczy w zbiorowym czytaniu scenariusza.

W rolach głównych ponownie wystąpią Dylan Minnette, Alisha Boe, Brandon Flynn, Miles Heizer, Ross Bulter, Devin Druid i Justin Prentice.

Źrodło: netflix