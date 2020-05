Animacja ''Bob's Burgers'' odnowiona na 11. sezon 0

Mamy dobrą wiadomość dla fanów amerykańskich komediowych seriali animowanych. Fox zdecydował się odnowić na kolejny, jedenasty już sezon swoją animacje Bob's Burgers. To trzecia popularna animacja tej stacji obok Simpsonów i Głowy rodziny.

Po słowach wypowiedzianych przez prezesa Fox Michaela Thorna w jednym z ostatnich wywiadów sądzić możemy, iż z pewnością nie będzie to finałowy sezon, bowiem Thorn zdradził, iż Bob’s Burgers długo jeszcze gościć będzie na łamach stacji.

Restaurator w trzecim pokoleniu, Bob, prowadzi z pomocą swej żony i trójki dzieci restaurację Bob’s Burgers. Bob ma wspaniałe pomysły dotyczące hamburgerów, sałatek i dodatków, lecz niespecjalnie dba o obsługę klientów i zarządzanie firmą. Nie bacząc na zatłuszczone lady, hałaśliwe otoczenie i niekiedy niedoskonałą obsługę, mężczyzna jest przekonany, iż jego hamburgery mówią same za siebie. Mimo, iż interesy idą kiepsko, Bob przystępuje do pracy wraz ze swoją rodziną. Jego żona, Linda, wspiera marzenia męża. Ich najstarsza córka, Tina to 13-letnia, bezradna romantyczka, która nie najlepiej radzi sobie w kontaktach towarzyskich. Średnie dziecko, Gene jest początkującym muzykiem i dowcipnisiem, który częściej serwuje żarty niż hamburgery. Najmłodsza córka, Louise wykazuje największy optymizm wobec firmy ojca, lecz jej niekonwencjonalne poczucie humoru i nadmiar energii sprawiają kłopoty w kuchni.

Twórcą serialu jest Loren Bouchard. Głosu głównym bohaterom użyczają H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, John Roberts, Sam Seder, Andy Kindler i Ron Lynch.

Premiera 11 sezonu animacji zaplanowana jest na jesień br. Warto wspomnieć także, iż na ten rok zaplanowana jest premiera pełnometrażowego filmu opartego na tej popularnej animacji.

Źrodło: deadline