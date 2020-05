#tuiteraz/ #wartoczekać z BEST FILM 0

Dystrybutorzy tęsknią za pełnymi kinowymi salami, za emocjami towarzyszącymi wprowadzaniu filmu do kin, dlatego w każdy wtorek postanowili pisać również o tytułach, które po zakończeniu pandemii trafią na ekrany od nich i na które #wartoczekać! Ponadtko mają nadzieję (jak my wszyscy chyba), że kina niebawem się otworzą, a wtedy będą dla Nas mieli premierowo wspaniały, pogodny film o poszukiwaniu szczęścia, idealny na powrót do kinowych sal, o znaczącym tytule – „#tuiteraz”!

Instagramowa znajomość, która zmieniła jego życie. Stéphane, francuski szef kuchni, ma wszelkie powody, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych synów i za pan brat z wyrozumiałą eks żoną, wiedzie spokojne życie mężczyzny w średnim wieku. Do chwili, gdy zupełnie przypadkiem, poznaje na Instagramie tajemniczą i piękną Soo z Korei. Ich Instagramowe kontakty nie mają końca. Stéphane opowiada jej o przepięknych widokach z francuskiej części Kraju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście kwitnącej wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świetnie się rozumieją. Pewnej nocy Stéphane decyduje się na spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu.

Na lotnisku spotyka go niemiła niespodzianka. Soo, pomimo obietnicy, nie pojawia się w umówionym miejscu. Przez kilka dni Stéphane koczuje na najnowocześniejszym i największym lotnisku świata z nadzieją że Soo się jednak zjawi. Poznaje pracowników lotniska, zaprzyjaźnia się z koszykarzami francuskiej reprezentacji, gotuje z tamtejszym kucharzem.

Jego niewiarygodna historia trafia do internetu, hasztag „iamhere” błyskawiczne zyskuje popularność, a Stéphane zostaje okrzyknięty „francuskim kochankiem”. Czy Stéphane’owi uda się odnaleźć Soo?