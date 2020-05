"Steven Universe" - magiczny kamień i niezwykłe moce! 0

Nieśmiały Steven powraca na Cartoon Network w dwóch produkcjach: "Steven Universe: Zmiana zdania" oraz "Steven Universe: Film". Widzowie zobaczą, w jaki sposób bohater staje się bardziej samodzielny i coraz odważniej korzysta ze swoich mocy. Proces dojrzewania, nawet wtedy, gdy posiada się kosmiczne umiejętności, czasem może być dużym wyzwaniem! Premiera nowych części wielokrotnie nagradzanej produkcji już 17 maja.

Cartoon Network przygotował dla swoich widzów aż dwie okazje, by przenieść się w fascynujący świat produkcji Steven Universe! Tytułowy bohater to z pozoru zwyczajny chłopak. W jego ciele znajduje się jednak magiczny kamień, który generuje w nim wyjątkową moc. Bohater uczył się używać jej w odpowiedni sposób pod okiem Kryształowych Klejnotów – walecznych wojowniczek, które zapewniają światu bezpieczeństwo i pokój. By zostać skutecznym herosem jest także zmuszony do tego, by przełamać swoją nieśmiałość i z podniesioną głową stawiać czoło wyzwaniom. W międzyczasie Steven dojrzewa, a to także okazuje się dla bohatera i jego bliskich dużym wyzwaniem.

Twórczyni serii Rebecca Sugar to pierwsza w historii stacji kobieta, która całkowicie samodzielnie zrealizowała serial dla Cartoon Network pod kątem pomysłu, scenariusza i animacji. Steven Universe był wielokrotnie nagradzany, przeszedł do historii m.in. jako pierwszy serial animowany, który został uhonorowany nagrodą medialną GLAAD za "Wybitne programy dla dzieci i rodziny".

Co zobaczą widzowie podczas niedzielnego seansu?

Cartoon Network zapowiada w maju aż 2 emocjonujące seanse ze Stevenem. "Steven Universe: Zmiana zdania" to ponad 40 minut świetnej zabawy podczas obserwowania przygód Stevena, który by zwyciężyć, będzie musiał połączyć się z każdym z klejnotów ze swojej drużyny. Bohater nieustannie szuka również drogi do tego, jak pozostać sobą oraz dbać o swoje potrzeby. Czy pozna klucz do tego, aby polubić samego siebie i zaufać swoim możliwościom? "Zmiana zdania" jest dla widzów nie tylko ciekawym odcinkiem łączącym wiele elementów z pięciu sezonów wielu przygód tego bohatera, ale także fascynującą opowieścią o kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Wypełniony pięknymi piosenkami "Steven Universe: Film" rozgrywa się dwa lata po "Zmianie zdania". Szesnastoletni bohater próbuje pokonać przebiegłą Spinel, która podstępnie resetuje wszystkie klejnoty. Czy uda mu się naprawić tę sytuację, uratować świat i przywrócić towarzyszkom moce? Czego tym razem nauczy widzów Steven, który pomimo wyjątkowości swoich mocy zmaga się także z zupełnie zwyczajnymi dylematami dojrzewania?

Emisja już 17 maja na Cartoon Network! "Steven Universe: Zmiana zdania" w niedzielę o 19:20, "Steven Universe: Film" o 20:15.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia