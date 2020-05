"Shang-Chi" - jest fabuła nadchodzącego widowiska MCU! Mandaryn powraca! 0

Fanowskie portale filmowe zdradziły fabułę Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Widowisko MCU zostanie utrzymana w konwencji kina kung-fu. Poznamy nowego superbohatera i oryginalnego złoczyńcę – Mandaryna (innego niż w Iron Manie 3)!

Kolejna, czwarta już faza kinowego uniwersum Marvela powoli odsłania swoje karty. Na razie wiemy niewiele na temat nadchodzących projektów MCU. Tych będzie na pęczki, ponieważ obok pełnometrażowych widowisk pojawią się również miniseriale na Disney+. Zadebiutują nowi złoczyńcy, nowe zagrożenia i nowi superbohaterowie. Jednym z nich będzie Shang-Chi – pierwszy heros z Azji w kinowym uniwersum Marvela.

Portal FandomWire, powołując się na źródła w studiu zdjęciowym i prywatne materiały, ujawnił szczegóły fabuły Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – fabuła widowiska MCU.

Głównym bohaterem filmu będzie oczywiście tytułowy Shang-Chi, w którego wciela się Simu Liu. Postać jest sierotą, posiadającą supermoce. Nastolatek spędza całe życie w szkole dla szczególnych dzieci prowadzonej przez Mandaryna (Tony Chiu-Wai Leung). Ośrodek ma na celu przygotować podopiecznych do wielkiego turnieju, w którym udział wezmą najwięksi mistrzowie sztuk walk. Gra toczy się o dziesięć pierścieni, które dadzą posiadaczowi władzę nad żywiołami.

Shang-Chi rezygnuje ze swojego przeznaczenia. Ucieka ze szkoły i przez lata ukrywa się przed Mandarynem. Ten jednak znajduje go i składa intrygującą propozycję – młodzieniec weźmie udział w turnieju. Jeśli zwycięży, Mandaryn zwróci mu wolność. Sytuacja nie jest łatwa, ponieważ w turnieju biorą udział mistrzowie z odległych planet i alternatywnych wymiarów.

W filmie zadebiutuje również Fah Lo See, grana przez Awkwafinę. W komiksach bohaterka jest siostrą Shang-Chiego. Twórcy kinowego obrazu zmienią jej tożsamość. Fah Lo See będzie ukochaną głównego bohatera i zarazem córką Mandaryna.

Informacja na temat fabuły nie została jeszcze potwierdzona przez Marvel Studios.

Shang-Chi rozbuduje uniwersum Marvela?

Twórcy wyraźnie rozwijają wszechświat z filmów Marvela. Poznaliśmy już elementy kosmosu, odległe planety oraz galaktyczne rasy obcych, takie jakie Skrulle, Kree i Chitauri. Wszystko wskazuje również na to, że nadchodzące widowiska z czwartej fazy rozbudują multiwersum, poszerzając znane uniwersum o nowe wymiary i światy (na co wskazuje tytuł drugiego Doktora Strange’a). Wiemy, że serial Loki skupi się na bohaterze, którego Avengers spotkali w trakcie wydarzeń z Końca gry. Antybohater będzie zatem pochodził z równoległej rzeczywistości. Mistrzowie biorący udział w turnieju także będą pochodzili z obcych wymiarów. Czyżby uniwersum Marvela miało się wkrótce stać olbrzymim multiwersum?

Mandaryn w filmie Iron Man 3

Mandaryn pojawił się w trzecim Iron Manie. Zwrot akcji w filmie zdradził jednak, że złoczyńca tam występujący tylko udawał potężnego Azjatę. Musieliśmy czekać prawie dekadę, aby spotkać prawdziwego Mandaryna.

Shang-Chi – kiedy produkcja wróci na plan zdjęciowy?

Podobnie jak w przypadku setek innych filmów albo seriali, także prace na planie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zostały wstrzymane przez COVID-19. Przez pewien czas reżyser widowiska, Destin Daniel Cretton, był nawet podejrzany o zarażenie się koronawirusem. Testy badań wyszły jednak negatywne.

Zdjęcia kręcono w Australii. Nie wiadomo, kiedy produkcja wróci na plan zdjęciowy. Premierę Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zaplanowano na 7 maja 2021 roku.

