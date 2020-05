26. edycja Festiwalu Filmowego WIOSNA FILMÓW odbędzie się w tym roku w dniach 29 maja – 7 czerwca, jednocześnie w ponad 40 kinach w całej Polsce. Wyjątkowo, ze względu na panującą sytuację, impreza została przeniesiona do sieci. Tym samym, będzie to pierwszy w Polsce festiwal filmów fabularnych zorganizowany całkowicie online. Wydarzenie odbędzie się na największej na świecie platformie, zrzeszającej kilkadziesiąt kin studyjnych – MOJEeKINO.PL.

WIOSNA FILMÓW zorganizowana zostanie na powstającej właśnie platformie MOJEeKINO.PL, która wystartuje 21 maja. MOJEeKINO.PL to największe na świecie wirtualne kino, zrzeszające w tej chwili kilkadziesiąt kin. Dzięki tej idei WIOSNA FILMÓW jako pierwszy w Polsce festiwal filmów fabularnych zorganizowany będzie całkowicie w sieci. Wydarzenie odbędzie się w tym samym czasie, w ponad 40 kinach studyjnych z całego kraju, które nawiązały współpracę z platformą MOJEeKINO.pl. Do tej pory festiwal organizowany był w kwietniu w Warszawie, następnie w maju i czerwcu gościł w wybranych kinach i miastach.

Maciej Zabojszcz, dyrektor festiwalu Wiosna Filmów, tak wyjaśnia decyzję:

Zależało nam na utrzymaniu ciągłości funkcjonowania festiwalu, imprezy z 25-letnią tradycją. Przez długi czas zastanawialiśmy się jak zaadaptować jego formułę do nowej sytuacji. Z pomocą przyszło nam Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które uruchamia platformę wirtualnego kina. Dzięki temu możemy przenieść nasze wydarzenie do sieci.

Przez 10 dni pokazanych zostanie ponad 30 filmów docenionych przez jury, dziennikarzy, a także publiczność na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji czy Toronto. Będą także filmy nominowane i nagradzane przez Europejską Akademię Filmową oraz Amerykańską Akademię Filmową. Duża część z nich to przedpremiery lub polskie premiery. Filmy jak zwykle prezentowane będą w pasmach tematycznych: Triumfatorzy, Nagrodzone kreacje aktorskie, Mistrzowie reżyserii, Faworyci publiczności, Docenione przez krytyków oraz rewelacje festiwali.

Michał Myśliński, dyrektor programowy i główny selekcjoner festiwalu dodaje:

WIOSNA FILMÓW jest wydarzeniem umożliwiającym polskiej publiczności zobaczenie i samodzielną ocenę filmów, pokazywanych na festiwalach filmowych na całym świecie. Dajemy możliwość uczestnictwa w tym, co wyznacza trendy w kinie artystycznym, często mało obecnym w głównym obiegu kinowym w Polsce. Jak co roku szykujemy dla widzów sporo dobrego kina. Cieszy nas fakt, że dzięki platformie MOJEeKINO.PL możemy dotrzeć z naszym repertuarem do znacznie większej publiczności i szerzyć kino arthousowe wśród osób, które do tej pory z różnych względów nie mogły uczestniczyć w naszym wydarzeniu.