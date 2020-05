Powstaną nowe odcinki serialu "Potwór z bagien"? Produkcja w rękach The CW 0

Serial Potwór z bagien został niespodziewanie anulowany po zaledwie jednym sezonie, co wywołało spore niezadowolenie wśród fanów. Jednak dzisiaj okazuje się, że platforma DC Universe sprzedała prawa do serii dla stacji The CW. Czy to oznacza, że powstaną nowe epizody?

The CW planuje w najbliższej przyszłości wyemitować pierwszy i zarazem jedyny sezon serii. Na ten moment, nie rozpoczęto żadnych prac związanych z ewentualną kontynuacją, jednak taki obrót sprawy pozwala mieć na to nadzieję. Dzięki tej transakcji, jest szansa, że Potwór z bagien może zawitać również do świata Arrowverse.

Potwór z bagien koncentruje się na postaci Abby Arcane. Kiedy kobieta wraca w rodzinne strony do Luizjany, aby zbadać śmiertelnego wirusa bagiennego, nawiązuje więź z naukowcem Alecem Hollandem, który ostatecznie ginie w tragicznych okolicznościach. W momencie, gdy potężne siły chcą wykorzystać tajemnicze właściwości bagien do własnych celów, Abby odkrywa, że bagno zawiera tajemnice, zarówno przerażające, jak i cudowne – a potencjalna miłość jej życia może nie być martwa.

Dodatkowo w tej samej transakcji The CW przejęła prawa do innych serii Koroner, Dead Pixels oraz Opowiedz mi bajkę.

