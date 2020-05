Cate Blanchett gwiazdą nowych filmów w reżyserii Jamesa Graya i Adama McKaya 0

Szykuje się nam bardzo ciekawa współpraca pomiędzy Cate Blanchett, a dwójką naprawdę utalentowanych reżyserów, jakimi niewątpliwie są James Gray oraz Adam McKay. Laureatka Oscara będzie gwiazdą ich nadchodzących projektów.

Cate Blanchett to niekwestionowana hollywoodzka gwiazda, która sprawdza się w wysokobudżetowych produkcjach rozrywkowych oraz poważnych rolach u cenionych reżyserów. Wielki talent sprawia, że nie ma dla niej różnicy czy musi zagrać postać komediową czy dramatyczną. Teraz aktorce przyjdzie pracować z dwójką utalentowanych filmowców, którzy pomimo kilku znanych tytułów na swoim koncie, nadal mają co nieco do udowodnienia.

Blanchett dołączyła do obsady aktorskiej nowego filmu Jamesa Graya, twórcy takich produkcji, jak Ad Astra czy Zaginione miasto Z. Jego nowe dzieło będzie nosiło tytuł "Armageddon Times". Gray nie tylko zajmie się reżyserią, ale także napisze scenariusz. Z pierwszych informacji wynika, że będzie to autobiograficzna opowieść o dorastaniu w Nowym Jorku, w połowie lat osiemdziesiątych. Co ciekawe jedną z głównych postaci w całej historii ma być ojciec Donalda Trumpa – Fred. To właśnie on zarządzał szkołą Kew-Forest School w Queens, do której uczęszczał Gray. Warto odnotować, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych jest absolwentem owej placówki.

Jeśli chodzi o drugi projekt, w którym pojawi się Cate Blanchett, to będzie nim nowy film Adama McKaya, którego realizację ogłoszono w lutym. Na ekranie pojawi się również Jennifer Lawrence. Podobnie jak James Gray, McKay również wyreżyseruje film oraz napisze do niego scenariusz. Historia będzie opowiadała o dwójce astronautów niższego szczebla, którzy muszą wyruszyć w trasę medialną. Ich zadaniem będzie ostrzeżenie ludzkości o zbliżającej się asteroidzie, która zniszczy Ziemię. Projekt zapowiadany jest, jako komedia, a jego tytuł to "Don’t Look Up". Będzie to pierwszy wspólny film Adama McKaya oraz platformy Netflix.

Przed wybuchem pandemii Cate Blanchett udało się nakręcić swoje sceny w nowym thrillerze reżyserowanym przez Guillermo del Toro – Nightmare Alley. Aktualnie jej wielki aktorski kunszt możemy podziwiać w serialu Mrs. America, gdzie wciela się w postać Phyllis Schlafly. W Polsce produkcja dostępna jest w ofercie HBO GO.

