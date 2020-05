Robert Downey Jr. wyprodukuje dla Netflixa adaptację komiksu "Sweet Tooth" 0

Szykuje nam się ciekawa współpraca pomiędzy Netflixem, a gwiazdą Kinowego Uniwersum Marvela. Niebawem widzowie otrzymają adaptację intrygującego komiksu.

LUDZKO-ZWIERZĘCE HYBRYDY PODRÓŻUJĄ PRZEZ POSTAPOKALIPTYCZNY RAJ W SWEET TOOTH, NOWYM SERIALU NETFLIX OPARTYM NA POSTACIACH DC COMICS

"Sweet Tooth" to skierowana do szerokiej publiczności, rodzinna i bajkowa opowieść o przygodach Gusa — pół-jelenia, pół-chłopca — który opuszcza swój dom w lesie i odkrywa, że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do mieszanej rodziny ludzi i ich dzieci, które tak jak on są hybrydami i poznaje nową rzeczywistość oraz tajemnicę kryjącą się za jego wyjątkowym pochodzeniem.

Jednym z producentów wykonawczych serialu będzie Robert Downey Jr., aktor doskonale znany wszystkim fanom Kinowego Uniwersum Marvela z roli Tony’ego Starka – genialnego miliardera, który stworzył i przywdziewał zbroję Iron Mana. Reżyserem, scenarzystą, a także showrunnerem serialu jest Jim Mickle.

Na ekranie pojawią się Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar i Will Forte oraz James Brolin jako narrator.

Serial "Sweet Tooth" będzie składał się z ośmiu godzinnych odcinków.

Źrodło: Netflix