Sofia Coppola za kamerą miniserialu od Apple TV! 0

Sofia Coppola ponownie nawiązała współpracę z Apple TV. Reżyserka, która już wcześniej zrealizowała dla platformy film "On the Rocks" z Billem Murrayem i Rashidą Jones, stanie za kamerą serialowej adaptacji powieści "Jak każe obyczaj" autorstwa Edith Wharton.

Historia, która jest uważana za inspirację dla Downton Abbey, Juliana Fellowesa, śledzi Undine Spragg, dziewczynę ze Środkowego Zachodu Undine Spragg, która chcąc podnieść swój status społeczny przenosi się do Nowego Jorku. Wychodzi za pochodzącego z szanowanej rodziny, lecz niezbyt majętnego Ralpha Marvella. Dzięki swojej urodzie i zdolności do manipulacji osiąga swoje cele i udaje jej się zaspokoić swoje ambicje, w efekcie zaniedbując męża i syna. Książka po raz pierwszy opublikowana została w 1913 roku. Była to dziewiąta powieść Wharton, wydana zaraz po tym, jak sfinalizowała swój rozwód i przeniosła się na stałe do Francji.

W 2014 roku plany wobec adaptacji owej powieści miało Sony Pictures Television. W głównej roli wystąpić miała Scarlett Johansson, jednak projekt nigdy nie doszedł do skutku.

Undine Spragg jest moją ulubioną literacką antybohaterką i cieszę się, że dzięki mnie jej historia po raz pierwszy trafi na ekrany!

powiedziała Sofia Coppola

Źrodło: Deadline