Zwiastun ''Unhinged'' thrillera psychologicznego z Russellem Crowe w roli głównej 0

Solstice Studios zdecydowało przyśpieszyć premierę swojego thrillera psychologicznego Unhinged z Russellem Crowe w roli głównej. Film wejdzie do kin dokładnie 1 lipca br. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź promującą produkcję.

W czasach kiedy większość filmów wycofano z kinowej dystrybucji bądź została ona przełożona w czasie do przodu, sytuacja z Unhinged jest wyjątkowa. Pierwotna data premiery filmu oscylowała w okolicach września, jednak studio Solstice w odpowiedzi na niedawno przeprowadzoną ankietę wśród amerykanów zdecydowała o jej przeniesieniu na początek lipca. Z przeprowadzonego sondażu wynika, iż aż 80% amerykańskiego społeczeństwa chce pójść w lipcu do kina po zakończeniu kwarantanny spowodowanej panującą pandemią koronawirusa.

Reżyserem Unhinged jest Derrick Borte, a autorem scenariusza Carl Ellsworth odpowiedzialny m.in. za Red Eye, Ostatni dom po lewej czy Czerwony świt. W obsadzie aktorskiej oprócz gwiazdy filmu Gladiator, znajdują się także Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson i Austin P. McKenzie.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Crowe wciela się w sfrustrowanego kierowcę, który za zwykły, niewinny incydent na drodze wpada w furię i rozpoczyna przerażającą grę. Ściga on kobietę, która odważyła się go wyminąć z piskiem opon. Śledzi ją, aż wreszcie trafia do jej domu.

Źrodło: comingsoon