Serialowa wersja ''Klątwy'' zmierza na Netflix. Zwiastun ''Ju-on: Origins'' 0

Japońska seria 'Ju-On', w naszym kraju znana pod nazwą 'Klątwa' tym razem doczeka się swojej serialowej wersji. Odpowiada za nią platforma Netflix. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź 'Ju-On: Origins'.

Reżyserią serialu zajęła się Sho Miyake, a autorami scenariusza są Yo Takahashi i Takashige Ichise. W obsadzie aktorskiej znajdują się Yoshiyoshi Arakawa jako Odajima, Yuina Kuroshima jako Haruka, Ririka, Koki Osamura, Mai Takahashi, Kai Inowaki, Ryushin Tei, Yuya Matsuura, Kaho Tsuchimura, Tokio Emoto, Nobuko Sendo i Kana Kurashina.

Słynną serię grozy rozpoczęły krótkometrażowe produkcje z 1998 roku pt. Katasumi i 4444444444. Po nich powstało kilka oryginalnych pełnometrażowych filmów japońskiej produkcji, a następnie pałeczkę przejęły amerykańskie wytwórnie.

Nowy serial jest międzynarodową koprodukcją NBCUniversal Entertainment Japan i Netflix. Jej fabuła skupi się na badaczu zjawisk paranormalnych Odajimie i telewizyjnej gwieździe Haruka Honjo. Kobieta ta doświadcza dziwnych wydarzeń w swoim domu. Od pewnego czasu zaczyna słyszeć w nocy niepokojące odgłosy kroków. Oboje trafiają do znanego przeklętego domu. Odajima rozpoczyna śledztwo w tej sprawie. Do czego go ono doprowadzi dowiemy się już niebawem.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera Ju-On: Origins już 3 lipca br. tylko na Netflix.

