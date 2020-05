Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Matthew Lillard gotowy, aby zagrać w "Krzyku 5" 0

Neve Campbell może nie być jedyną gwiazdą oryginalnego Krzyku, która powróci do kultowego uniwersum. Zainteresowanie wystąpieniem w piątej części serii wyraził również Matthew Lillard.

Rose McGowan i Matthew Lillard w filmie "Krzyk"

W ubiegłym tygodniu Neve Campbell wyjawiła, że rozmawiała z producentami kolejnej odsłony cyklu "Krzyk" na temat powrotu do roli Sidney Prescott. Jak się okazuje nie tylko ona byłaby chętna ponownie zagrać postać sprzed lat. Matthew Lillard, czyli ekranowy Stuart "Stu" Macher, również jest gotowy do wystąpienia w "Krzyku 5" nawet, jeśli ta perspektywa wydaje się mało prawdopodobna.

SPOILERY

Przypomnijmy, że w finale pierwszego Krzyku, Stuart "Stu" Macher okazał być się jednym z dwóch młodych mężczyzn, którzy przywdziewali maskę Ghostface’a. Co więcej został on zabity przez Sidney Prescott, co jest oczywiście mocno problematyczne w perspektywie jego powrotu.

Chociaż szanse na powrót Lillarda są znikome, to aktor wyjawił, że przy okazji Krzyku 3 była możliwość powrotu postaci Machera, który miał przeżyć finał jedynki i trafić do więzienia. To właśnie stamtąd miał pociągać za sznurki i kierować nastoletnimi mordercami noszącymi maskę ducha.

Na ten moment szczegóły związane z fabułą piątej części są nieznane. Matthew Lillard uważa, że historia musi być naprawdę dobra i ciekawa skoro Neve Campbell zdecydowała się na ewentualny powrót i rozmowy z producentami. Aktor uważa, że jest ona prawdziwą obrończynią dziedzictwa Wesa Cravena i nie zaangażowałaby się w projekt, który nie byłby dla niej ekscytujący.

Reżyserią "Krzyku 5" zajmie się duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.

Źrodło: TooFab