Robert Pattinson zdradził dlaczego zdecydował się zostać Batmanem 0

Robert Pattinson, czyli gwiazda serii Zmierzch planuje zbudować swój nowy wizerunek. Wiadomo już, że będzie tytułowym bohaterem produkcji The Batman. O tym dlaczego zdecydował się na taki ruch możecie poczytać poniżej.

Czy wcielenie się w Batmana pozwoli, by widzowie przestali kojarzyć Pattinsona jedynie z postacią wampira? Na to jeszcze poczekamy, na pewno aktor by tego chciał. Będzie to jego pierwszy wysokobudżetowy projekt od 2012 roku i ostatniej części Zmierzchu. W międzyczasie pojawiał się w niezależny filmach m.in. Good Time i The Lighthouse, które otrzymały bardzo pozytywne oceny.

Aktor niedawno udzieli wywiadu dla GQ, w którym opowiedział m.in. dlaczego zdecydował się na przyjęcie roli tak ikonicznej postaci jaką jest Batman.

A jakie były powody by tego nie zrobić? Podoba mi się to, że istnieją bardzo dobre wersje tej postaci, które wydają się dość ostateczne, ale myślę, że istnieje wiele różnych stron tej postaci. Fajnie jest, gdy pojawia się coraz więcej nowych interpretacji. Gdzie jest różnica? Widziałeś lżejszą wersję, widziałeś rodzaj zmęczonej wersji, rodzaj bardziej zwierzęcej wersji. I cała łamigłówka staje się całkiem satysfakcjonująca, gdy pomyślę: gdzie jest moje otwarcie? A także, czy mam w sobie coś, co mogłoby zadziałać, gdybym tylko mógł to zrobić? wyjawił aktor

Pattinson opowiedział również o swoim powrocie do produkcji wysokobudżetowych

Po prostu jest to coś, na czym można polegać trochę bardziej. Problem niskobudżetowych produkcji polegał na tym, że jakkolwiek uwielbiałem filmy które robiłem, nikt ich nie widział. I to jest trochę przerażające, bo nie wiem, jak opłacalne jest to dla kariery… Nie wiem, ilu ludzi w branży jest gotowych cię wspierać bez jakiejkolwiek komercyjnej opłacalności.

The Batman wejdzie do kin w październiku 2021 roku, czy uda się utrzymać tę datę, to się okaże, dobre informacje nadchodzą z Wielkiej Brytanii, gdzie zezwolono na dokończenie prac nad produkcją.

Źrodło: comingsoon.net