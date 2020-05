Netflix pokaże film "Sala samobójców. Hejter" - gigant nabył prawa do światowej dystrybucji

Świetna wiadomość dla Jana Komasy. Platforma streamingowa Netflix nabyła globalne prawa do jego najnowszego dzieła – Sala samobójców. Hejter. Z pewnością pomoże to rozreklamować produkcję za oceanem i może zaowocuje kolejną nominacją do Oscara dla polskiego filmowca?