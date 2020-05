Ostatni odcinek 7. sezonu "Czarnej listy" częściowo animowany - mamy zwiastun 0

Na ciekawy zabieg zdecydowali się twórcy serialu Czarna lista. Otóż jak dobrze wiemy, od dłuższego czasu prace na planie są zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Nie mogąc dokończyć finałowego epizodu 7. sezonu, podjęto decyzję, że brakujące sceny zastąpione zostaną animowanymi. Zobaczcie efekt, mamy zwiastun.

7. sezon serialu z powodu pandemii został skrócony z 22 na 19 odcinków. Niestety nie zdążono również dokończyć prac nad ostatni epizodem, a nie widać żadnych szans na to by w terminie była możliwość na ich wznowienie. To wymusiło na producentach stacji NBC niecodzienną decyzję. Jak możecie zobaczyć poniżej, cześć odcinka stworzono cyfrowo.

Serial Czarna lista opowiada o byłym agencie specjalnym Raymondzie 'Redzie' Reddingtonie , jednym z najbardziej poszukiwanych przez FBI kryminalistów, pośredniczącym w największych aferach kryminalnych na świecie, przez wielu znanym jako 'Concierge przestępczości'. Niespodziewanie Red oddaje się w ręce FBI składając nietypową ofertę współpracy – pomoże FBI, ale będzie rozmawiał wyłącznie z Elizabeth "Liz’ Keen.

Źrodło: deadline.com